Стало известно о состоянии находившихся в упавшем под Ульяновском Ми-8

В военном вертолете Ми-8, который упал под Ульяновском, находились три человека. По данным Telegram-канала «112», у одного из них сломаны ребра, другой находится без движения.

Отмечается, что третий пассажир Ми-8 в результате инцидента не пострадал.

Крушение произошло около населенного пункта Дубки в Ульяновском районе ранее в этот день. На место ЧП отправились сотрудники оперативных служб.

18 января вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе. Он зацепил землю рулевым винтом. На борту судна находились 11 человек, никто из них не пострадал.