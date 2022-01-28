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Медведчук объяснил нагнетание риторики вокруг «российской угрозы»

Медведчук: слова о мнимой «российской угрозы» являются способом отвлечь людей от внутренних проблем Украины
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Нагнетание риторики о якобы «угрозе» со стороны России является способом отвлечь граждан Украины от целого ряда внутренних проблем страны. Об этом в пятницу, 28 января, заявил глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

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«Ситуация нагнетается в космических масштабах. Опасность, которой реально не существует. Потому что вот эта проповедь, что завтра война, что завтра якобы вторжение российских войск, завтра гибель людей, разрушение страны <…> Вот это всё политика отвлечения внимания от насущных проблем. От цен, от продовольственной, энергетической проблемы, от рабочих мест, которых нет, от роста жилищно-коммунальных тарифов и много другого», — сообщил Медведчук в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в этот день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается начинать войну с Украиной. Западные страны и США «истерично» развивают тему угрозы Украине со стороны РФ, отметил дипломат.

Министр уточнил, что необходимо принуждать Украину к выполнению Минских соглашений, отметив важность признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Глава МИД России 26 января призвал Запад обеспечить выполнение Киевом Минских соглашений. При соблюдении западными странами данной договоренности «все вопросы отпадут», объяснил министр.

МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности 17 декабря 2021 года. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

В январе 2022 года в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия–НАТО в Брюсселе, после чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. В сложившейся ситуации Киев неоднократно обвинял Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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