Лукашенко пригрозил Литве не пускать ее товары транзитом через Белоруссию

Лукашенко пригрозил Литве не пускать ее товары транзитом через Белоруссию

2022-01-28 15:59:55

2022-01-28 15:59:55

2022-01-28 15:59:55

2022-01-28 15:59:55

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru