Путин обсудил с Совбезом обновление Концепции внешней политики России

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности проект обновленной Концепции внешней политики РФ. Об этом 28 января сообщила «Газета.Ru».

«Министерство иностранных дел России подготовило проект обновленной редакции Концепции внешней политики Российской Федерации. Этот документ, конечно, относится к категории документов стратегического планирования», — сказал глава государства на совещании в пятницу.

По словам российского лидера, в документе МИДа «учел последние изменения, происходящие в мире, в том числе здесь отражены существенные изменения, произошедшие в международной политике за последние пять лет».

Президент акцентировал внимание на том, что «Совет безопасности России и его постоянное совещание так или иначе занимаются подготовкой документов стратегического планирования, причем в самых разных областях».

«Но сегодня речь пойдет о зоне прямой ответственности Совета безопасности — о внешней политике», — отметил глава государства.

Ранее, 18 ноября, Путин заявил, что конкретные направления внешнеполитической деятельности в непростых реалиях международной обстановки готовятся в новой редакции концепции внешней политики. По его словам, «этот документ наряду с утвержденной летом стратегией национальной безопасности, по сути, будет являться дорожной картой для МИДа и других министерств и ведомств».

До этого, 8 октября, министр иностранных дел страны Сергей Лавров сообщил, что Россия обновляет концепцию внешней политики страны, которая была утверждена президентом в 2016 году.

В июне российский лидер на пресс-конференции в Женеве после встречи с американским коллегой Джо Байденом отверг утверждения о «непредсказуемой» внешней политике России, подчеркнув, что Москва ведет себя адекватно. Говоря о «стабильности» внешней политики Запада, Путин поинтересовался, что стабильного в поддержке государственного переворота на Украине.