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Путин обсудил с Совбезом обновление Концепции внешней политики России

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Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности проект обновленной Концепции внешней политики РФ. Об этом 28 января сообщила «Газета.Ru».

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«Министерство иностранных дел России подготовило проект обновленной редакции Концепции внешней политики Российской Федерации. Этот документ, конечно, относится к категории документов стратегического планирования», — сказал глава государства на совещании в пятницу.

По словам российского лидера, в документе МИДа «учел последние изменения, происходящие в мире, в том числе здесь отражены существенные изменения, произошедшие в международной политике за последние пять лет».

Президент акцентировал внимание на том, что «Совет безопасности России и его постоянное совещание так или иначе занимаются подготовкой документов стратегического планирования, причем в самых разных областях».

«Но сегодня речь пойдет о зоне прямой ответственности Совета безопасности — о внешней политике», — отметил глава государства.

Ранее, 18 ноября, Путин заявил, что конкретные направления внешнеполитической деятельности в непростых реалиях международной обстановки готовятся в новой редакции концепции внешней политики. По его словам, «этот документ наряду с утвержденной летом стратегией национальной безопасности, по сути, будет являться дорожной картой для МИДа и других министерств и ведомств».

До этого, 8 октября, министр иностранных дел страны Сергей Лавров сообщил, что Россия обновляет концепцию внешней политики страны, которая была утверждена президентом в 2016 году.

В июне российский лидер на пресс-конференции в Женеве после встречи с американским коллегой Джо Байденом отверг утверждения о «непредсказуемой» внешней политике России, подчеркнув, что Москва ведет себя адекватно. Говоря о «стабильности» внешней политики Запада, Путин поинтересовался, что стабильного в поддержке государственного переворота на Украине.

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