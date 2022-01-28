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Лавров и глава МИД ФРГ поддержали работу нормандского формата

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе телефонного разговора выразили поддержку нормандского формату урегулирования ситуации на Украине. Об этом 28 января говорится в сообщении на сайте российского МИДа.

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«Выражена обоюдная поддержка работе в рамках нормандского формата по содействию полному выполнению Минских договоренностей об урегулировании кризиса на востоке Украины», — отметили в ведомстве.

Также Лавров обратил внимание Бербок на российские инициативы о гарантиях безопасности в Европе и поделился первой реакцией на поступившие в ответ на эти инициативы документы США и НАТО. Глава МИД РФ отметил важность задач нерасширения Североатлантического альянса и неразмещения угрожающих России ударных вооружений.

Министры иностранных дел РФ и ФРГ также обсудили вопросы двусторонней повестки отношений.

Ранее в пятницу Лавров заявил о готовности России принять президента Украины Владимира Зеленского, если он хочет обсудить двусторонние отношения, но не Донбасс.

Встреча политических советников «нормандской четверки» прошла 26 января в Париже, в Елисейском дворце. Представители России, Германии, Франции и Украины совещались более 8,5 часа.

Стороны согласились с необходимостью сохранения перемирия и режима прекращения огня в Донбассе вне зависимости от разночтений по Минским соглашениям, а также провели их инвентаризацию. Как заметил глава российской делегации Дмитрий Козак, без единого понимания всех положений Минских соглашений нормандский формат в урегулировании конфликта существенной роли не сыграет.

Также он отметил, что прогресс в переговорах «почти нулевой». Он также добавил, что участники переговоров запросили двухнедельную паузу для рассмотрения требований самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые игнорируются Киевом. Он уточнил, что Украина так и не представила свои условия или видение путей урегулирования конфликта.

Зеленский положительно оценил факт встречи политических советников «нормандской четверки» и отметил ее конструктивный характер.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

Нормандский формат существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Германии и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор прошли еще пять встреч на высшем уровне, последняя состоялась 9 декабря 2019 года в Париже.

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