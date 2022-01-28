Теннисист Чесноков предрек Медведеву звание лучшего игрока после Australian Open

Россиянин Даниил Медведев доказывает свою стабильность и после финала турнира Australian Open может стать лучшим игроком в мире. Об этом в пятницу, 28 января, заявил «Известиям» теннисист Андрей Чесноков.

«Медведев реально является не просто вторым игроком в мире. <...> Каждый турнир он выкладывается по максимуму. Он доказывает, что минимально — он второй игрок в мире, а может, после этого финала он будет самым лучшим игроком», — отметил спортсмен.

Чесноков был удивлен тем, что после четвертьфинала с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом Медведев был «настолько свеж» в финале с греком Стефаносом Циципасом.

«Матч против Оже-Альяссима был невероятный. В конце было видно, что игроки очень устали, но они настраивались на каждый розыгрыш и делали чудеса на фоне усталости. Медведев пошел вперед, поддавил. Я не думал, что после такого марафона Медведев будет настолько свежим с Циципасом», — отметил теннисист.

Он напомнил, что Циципас уверенно побеждал всех до полуфинала. Но в полуфинале грека ждал Медведев, «который его утомил».

По словам Чеснокова, российский теннисист готов к финалу, который обещает быть ярким.

«Видеть испанца Рафаэля Надаля и Медведева — это лучший финал», — заключил он.

Ранее в этот день Медведев обыграл Циципаса и вышел в финал турнира Australian Open. В полуфинале россиянин выиграл в четырех сетах — 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1. Матч продолжался 2 часа 30 минут.

В финале россиянин встретится с испанцем Надалем, который ранее в этот день обыграл итальянца Маттео Берреттини (6:3, 6:2, 3:6, 6:3).

Встреча Медведева и Надаля состоится в воскресенье, 30 января.

В четвертьфинале Australian Open 26 января россиянин победил канадца Феликса Оже-Альяссима в пяти сетах. Как заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, эта победа Медведева стала исторической.