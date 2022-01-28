В Белом доме впервые с 2009 года поселилась кошка

В Белом доме поселилась кошка из штата Пенсильвания, где семья президента США Джо Байдена была в 2020 году в рамках предвыборной кампании. Об этом сообщила в пятницу, 28 января, супруга американского лидера Джилл.

«Встречайте Уиллоу!» — написала в Twitter Джилл Байден и разместила несколько фотографий кошки.

Имя Уиллоу было выбрано не случайно, пишет телеканал Fox News. Супруга американского лидера назвала кошку в честь своего родного города Уиллоу-Гров.

Пресс-секретарь первой леди Майкл Лароса, в свою очередь, добавил, что животное из Пенсильвании произвело на Байдена сильное впечатление еще в 2020 году. Тогда кошка выскочила на сцену и прервала его выступление.

Согласно сведениям телеканала, Уиллоу станет первой за долгие годы кошкой, обитающей в Белом доме. До этого в Белом доме жила черная кошка по кличке Индия, она умерла в 2009 году.

У семьи президента США кроме кошки есть немецкие овчарки, пишет «Газета.Ru».

Как напоминает издание The New York Times, экс-президент США Дональд Трамп принял решение не обзаводиться животным во время пребывания в Белом доме. Его предшественник Барак Обама спустя полгода после избрания получил в подарок от сенатора Эдварда Кеннеди кобеля португальской водяной собаки, которому дал кличку Бо.