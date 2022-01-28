LIFE выпустил документальный фильм о новом поколении Z и их взглядах на жизнь

Конфликт поколений существует не одну сотню лет, и каждый раз новое поколение сталкивается с непониманием, осуждением и порицанием взрослых: разные интересы, желания, стремления в развитии и многое другое.

Информационный портал LIFE выпустил документальный фильм про новое поколение Z, в котором автор попытался прожить с ними их кусочек жизни и понять, о чем они думают, какие цели себе ставят, чем отличаются от предыдущего поколения и стоит ли их критиковать.

Краткий синопсис к фильму.

Атмосферная картина с погружением в жизненную рутину молодых ребят от 16 до 24 лет. Четыре коротких рассказа из разных городов России, в которых переплетаются истории представителей поколения Z.

IT-специалист Михаил Двощанский еще в школе начал зарабатывать больше родителей, певец Ваня Дмитриенко взлетел в топы хит-парадов в 15, рабочий сибирского завода Богдан Асташкин — только на пути самоопределения, стилист с Кавказа Никита Карстен рассказывает, как прошел через травлю сверстников и стал одевать знаменитостей.

Релиз фильма — 27 января на YouTube-канале LIFE DOC