Украинский боксер Вирчис покончил с собой

48-летний украинский боксер-супертяжеловес Владимир Вирчис покончил жизнь самоубийством. Об этом 28 января сообщает «Обозреватель».

По информации издания, 27 января он вышел из дома и не вернулся. Позже появились данные о его суициде.

В Нацполиции журналистам подтвердили смерть спортсмена. Тело Вирчиса обнаружил один из киевлян возле дома на улице Раисы Окипной.

На счету Вирчиса 26 побед, в том числе 21 нокаутом, при четырех поражениях. За время карьеры он становился интерконтинентальным чемпионом по версиям IBF в 2003–2004 годах и WBO в 2005-2006 годах.

У погибшего остались жена и дочь.