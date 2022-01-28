Nissan опубликовала изображение нового хетчбэка Micra

Японская автомобильная компания Nissan опубликовала изображение хетчбэка Micra нового поколения. Модель будет выпускаться на французском предприятии бренда.

Отмечается, что новое, шестое, поколение Nissan Micra будет построено на платформе CMF B‑EV, которая используется для выпуска электрических кроссоверов Renault Megane и Nissan Ariya.

Автомобиль получит сложную головную оптику, состоящую из круглых сегментов дневных ходовых огней, а также основного блока. Такой дизайн фар будет перекликаться не только с новым Nissan Z, оформленным в ретростиле, но и с обновленной эмблемой компании.

Что касается двигателей, то модель получит полностью электрические силовые установки.

19 октября сообщалось, что Nissan в 2025 году представит новый электрический кроссовер.

Автомобиль заменит в модельной гамме Nissan электрический хетчбэк Leaf. Машину построят на архитектуре CMF-EV, которая была разработана в качестве универсальной модульной платформы. Она призвана стать фундаментом для электрических транспортных средств будущего поколения, построенных всеми компаниями, входящими в альянс Renault — Nissan — Mitsubishi.