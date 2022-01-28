Президент Федерации тенниса России восхитился победой Медведева

Российский теннисист Даниил Медведев в игре с греком Стефаносом Циципасом всё правильно сделал, сомнений в его победе не было уже после третьего сета. Об этом сообщил в пятницу, 28 января, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Ранее в этот день россиянин обыграл грека и вышел в финал турнира Australian Open, где его соперником станет испанец Рафаэль Надаль. В полуфинале Медведев обыграл Циципаса в четырех сетах — 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1.

«Против Циципаса главное — справиться с подачей. Он ее хорошо принимал. Даня хорошо подавал свою подачу, нужно было оставить его сзади. Он это и делал. Циципас пробовал выигрывать очки коротким способом, а это энергозатратно», — сказал Тарпищев в беседе с газетой «Спорт-Экспресс».

Вместе с тем он уточнил, что счет встречи мог бы быть 3:0, если бы не надлом в психологическом плане.

«По такой игре, если Даня сохранит тот настрой, который был сегодня, то у Дани есть преимущество», — добавил Тарпищев, поделившись ожиданиями от финального матча Медведева против Надаля.

В четвертьфинале Australian Open 26 января россиянин победил канадца Феликса Оже-Альяссима в пяти сетах. Как заявил тогда Тарпищев, эта победа Медведева стала исторической.