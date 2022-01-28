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Израиль упростил правила въезда для вакцинированных «Спутником V»
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Израиль упростил правила въезда для вакцинированных «Спутником V»

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Власти Израиля упростили процедуру въезда для вакцинированных «Спутником V». Об этом в пятницу, 28 января, сообщает минздрав страны.

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Лица, не являющиеся гражданами Израиля, могут въехать в страну после вакцинации препаратами «Спутник V» или «Спутник Лайт». Отмечается, что после полного курса иммунизации должно пройти 14 дней или более.

«Привитые вакциной «Спутник-V» или «Спутник-Лайт» будут признаны привитыми после загрузки в бланк въезда официального документа (о прохождении курса вакцинации. — Ред.) с QR-кодом», — говорится на сайте ведомства.

Министр туризма Израиля Константин Развозов также отметил, что для граждан России, привитых вакциной «Спутник-V», процедуру въезда в страну облегчат.

«Туристы, привитые в течение последних шести месяцев и получившие положительный результат анализа на наличие антител, сделанного на территории РФ в одной из признанных Минздравом Израиля лабораторий, смогут заранее подать необходимые документы <…> и получить зеленый сертификат еще до вылета в Израиль», — приводит ТАСС слова министра.

Ранее въезд туристов, привитых «Спутником», разрешался при прохождении серологического теста в аэропорту Бен-Гурион в Израиле.

«Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19. На сегодняшний день она одобрена более чем в 70 странах мира.

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