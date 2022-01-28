Прямой эфир
Политика
Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году
Общество
В ГД заявили об отсутствии необходимости всеобщего локдауна из-за COVID-19
Мир
Премьер Венгрии заявил о планах обсудить с Путиным увеличение поставок газа
Общество
В России за сутки госпитализировали 14 046 человек с COVID-19
Спорт
Матчи регулярного чемпионата КХЛ отменены на период олимпийской паузы
Политика
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы внешней политики
Мир
Лавров заявил о готовности Москвы обсудить с Зеленским вопрос нормализации отношений
Мир
В ЛНР заявили о полетах самолетов-разведчиков США и Британии над Украиной
Спорт
Россиянин Медведев обыграл грека Циципаса в полуфинале Australian Open
Политика
Новый посол РФ в Белоруссии Грызлов направился в Минск

Эксперт назвал способы продлить работу аккумулятора на смартфоне

Эксперт Деев рассказал, как продлить жизнь аккумулятора на смартфоне
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Продлить работу батареи смартфона позволит отключение ряда приложений, которые способствуют разрядке аккумулятора. Об этом рассказал в пятницу, 28 января, руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Эфирные создания: эксперты рассказали о рисках для мобильных устройств
Опасность потери данных продолжает преследовать россиян

«Приложения, которые работают в фоновом режиме, надо отключить или удалить, если они не используются. Также способствуют быстрой разрядке аккумулятора постоянно включенный мобильный интернет или геолокация. Стоит такие сервисы включать по мере необходимости, если нужно сэкономить энергию и нет возможности подзарядить телефон», — отметил Деев в беседе с сайтом «Газета.Ru».

Вместе с тем, по его словам, следует снизить яркость экрана и убрать живые обои. Однако, как уточнил специалист, иногда лучшим способом является всё же замена батареи, поскольку телефон может быстро разряжаться по разным причинам.

При этом эксперт обратил внимание на то, что если проблема в самом аккумуляторе, несмотря на отсутствие работающих в фоновом режиме приложений, ее придется заменить.

Ранее, 29 декабря, эксперт компании Itel Светлана Муреева рассказала, что существует несколько способов ускорить работу смартфона. По ее словам, немаловажно вовремя обновлять операционную систему смартфона. Также для ускорения работы гаджета можно произвести сброс до заводских настроек.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022