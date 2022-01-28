Эксперт назвал способы продлить работу аккумулятора на смартфоне

Продлить работу батареи смартфона позволит отключение ряда приложений, которые способствуют разрядке аккумулятора. Об этом рассказал в пятницу, 28 января, руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

«Приложения, которые работают в фоновом режиме, надо отключить или удалить, если они не используются. Также способствуют быстрой разрядке аккумулятора постоянно включенный мобильный интернет или геолокация. Стоит такие сервисы включать по мере необходимости, если нужно сэкономить энергию и нет возможности подзарядить телефон», — отметил Деев в беседе с сайтом «Газета.Ru».

Вместе с тем, по его словам, следует снизить яркость экрана и убрать живые обои. Однако, как уточнил специалист, иногда лучшим способом является всё же замена батареи, поскольку телефон может быстро разряжаться по разным причинам.

При этом эксперт обратил внимание на то, что если проблема в самом аккумуляторе, несмотря на отсутствие работающих в фоновом режиме приложений, ее придется заменить.

Ранее, 29 декабря, эксперт компании Itel Светлана Муреева рассказала, что существует несколько способов ускорить работу смартфона. По ее словам, немаловажно вовремя обновлять операционную систему смартфона. Также для ускорения работы гаджета можно произвести сброс до заводских настроек.