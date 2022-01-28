Песков назвал шуткой слова Нуланд о поставках водки из России через «Северный поток-2»

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд пошутила, высказавшись о газопроводе «Северный поток – 2» (СП-2) и прокачке водки. Об этом 28 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Справедливости ради, она такого заявления (о необходимости прокачивать водку через СП-2. — Ред.) не делала. Я не склонен к тому, чтобы защищать госпожу Нуланд, она не относится к нашим большим друзьям, скорее к нашим большим критикам, но она такого не говорила, она пошутила на реплику журналиста. Это же была шутка, давайте не будем заходиться в экстазе. Пусть лучше они шутят, чем занимаются нагнетанием напряженности в Европе», — сказал он журналистам.

Накануне во время брифинга Нуланд журналист Мэтт Ли заявил, что СП-2 готов к прокачке чего угодно — газа, оливкового масла или водки. Замгоссекретаря ответила, что «водка — это было бы очень хорошо, оливковое масло — было бы очень хорошо».

Ранее в этот день «Газета.Ru» передавала, что Евросоюз и Великобритания при поддержке США занимаются разработкой санкций против новых российских проектов в газовой сфере, они будут введены в случае эскалации конфликта вокруг Украины. Отмечалось, что цель этих мер — жестко ограничить финансовые и технологические вливания, связанные с российскими инициативами в отрасли.

Днем ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ готова включить СП-2 в список санкций против России в случае ее вторжения на Украину.

Накануне официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон в случае продолжения эскалации кризиса вокруг Украины намерен не допустить ввода СП-2 в эксплуатацию. Он указал, что тот факт, что трубопровод еще не запущен, дает Соединенным Штатам рычаги давления на Россию.

В последние недели в западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы.

Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении в соседнюю страну. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.