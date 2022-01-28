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Лукашенко назвал три неприемлемые для себя вещи

Лукашенко назвал неприемлемыми три вещи — плачь детей, насилие над женщиной и убийство животных
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Президент Белоруссии Александра Лукашенко 28 января заявил, что для него неприемлемы три вещи — плачь детей, насилие над женщиной и убийство животных.

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Глава государства также поддержал разработку законопроекта о защите животных.

«Абсолютно согласен с тем, что нормативных актов, которые у нас есть, недостаточно. Поэтому если депутаты разработают соответствующий законопроект и соберут лучшее в мире, в том числе российское, я готов к этому подключиться и способствовать принятию документа вне того плана, который утвержден президентом, и приводить его в жизнь», — приводит его слова БелТА с выступления к белорусскому народу и парламенту.

Лукашенко отметил, что всегда болезненно реагирует, когда ему докладывают о случаях жестокого обращения с животными.

В 2019 году Лукашенко раскритиковал ситуацию с падежом скота в стране. Он призвал обратить внимание на плохие корма и общую «безалаберность», которая и привела к гибели животных. Глава государства пригрозил ответственным лицам «жесточайшими разборками».

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