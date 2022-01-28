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Эксперты объяснили рост спроса на золото в России

Экономист Домащенко: рост спроса на золото в РФ связан с повышением доходов состоятельных граждан
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Спрос на золото и изготовленные из него ювелирные изделия повысился в России благодаря состоятельным гражданам — с учетом опережающего повышения их доходов от дивидендов и прочих выплат это не удивительно. Об этом заявил «Известиям» Денис Домащенко, донцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, в пятницу, 28 января.

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Ранее в этот же день из отчета Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) стало известно, что за год потребительский спрос на золото в России подскочил на 34%, а в IV квартале 2021 года он вырос на 28%. Ювелирный рынок вырос за год в натуральном выражении на 39%. При этом мировой спрос на этот драгметалл вырос на 10%.

Аналитики совета связали рост спроса с тем, что розничные инвесторы искали убежище на фоне растущей инфляции и отрицательных реальных ставок.

Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари», также отметила, что в 2021 году благодаря сокращению давления фактора пандемии и отмене большинства ковидных ограничений, появлению большей свободы у потребителя, сектор ювелирных украшений действительно ощутил возвращение спроса.

«Качественные ювелирные украшения в нашем менталитете по-прежнему воспринимаются как сигнал относительно благосостояния человека, поэтому люди продолжают покупать», — сказала она «Известиям».

Аналитик добавила, что рост интереса к золоту мог бы быть и более выраженным, но этому препятствует низкая платежеспособность российских покупателей.

В декабре прошлого года «Известия» сообщали, что на фоне роста инфляции и пандемии население России купило максимальный объем слитков и монет с 2014 года. За первые девять месяцев 2021 года спрос составил 4 т, на 8% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

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