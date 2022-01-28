Система С-400 «Триумф» заступила на боевое дежурство в Подмосковье

Зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф» заступила на боевое дежурство в Подмосковье. Об этом сообщили в пятницу, 28 января, в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне Москвы и Центрального промышленного района России приступили боевые расчеты зенитного ракетного дивизиона Дмитровского зенитного ракетного полка подмосковного соединения ПВО Воздушно-космических сил.

Они приняли на вооружение новый дивизионный комплект С-400 «Триумф».

Ранее, 1 января, офицер США в отставке Брент Иствуд рассказал, что к пяти самым опасным российских вооружений относится С-400 «Триумф». Он может использоваться не только против самолетов и дронов, но и против ракет на расстоянии до 250 миль, указал он. Это вооружение уже приобрели Турция, Сирия, Китай и Индия, отметил публицист.

Вместе с тем 6 декабря 2021 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что реализация сделки о поставке Индии российских зенитных ракетных систем С-400 идет по плану, несмотря на попытки США подорвать сотрудничество Москвы и Нью-Дели в данной сфере.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» может уничтожать современные цели воздушного нападения, в том числе баллистические ракеты. Дальность их обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия — 400 км, пишет «Газета.Ru».