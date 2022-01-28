Песков заявил о непримиримой позиции к противникам вакцинации в Кремле

Среди работников администрации президента есть антиваксеры, в Кремле занимают по отношению к ним непримиримую позицию. Об этом сообщил в пятницу, 28 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Занимаем в отношении них непримиримую позицию. Подвергаем остракизму», — заключил Песков.

Он уточнил, что в настоящий момент среди сотрудников администрации президента большинство продолжает трудиться удаленно. Песков заверил, что делается всё необходимое для безопасности, пишет «Газета.Ru»

«Если вы привиты, то в большей степени застрахованы от тяжелого течения заболевания», — подчеркнул представитель Кремля в ходе беседы с журналистами.

26 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России на сегодняшний день занято 65% коечного фонда для пациентов с COVID-19. Она также отметила, что за последние два дня госпитализация детей выросла на 36,5%.

25 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной. По его словам, в регионах наблюдается рост заболеваемости. Это в первую очередь вызвано распространением нового штамма коронавируса «Омикрон».

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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