Рэпер Desiigner анонсировал совместную работу со Скриптонитом

Американский рэпер Desiigner и казахстанский исполнитель Скриптонит выпустят совместную работу. Об этом Desiigner объявил в выпуске YouTube-шоу на канале GlebaTV.

В ходе выпуска шоу рэпер прослушал композиции российских артистов, выделив среди них новый англоязычный альбом Скриптонита, записанный вместе с африканским рэпером Gee Baller.

Desiigner отметил, что в скором времени можно будет услышать их совместный трек со Скриптонитом. Кроме того, исполнитель вместе с другим рэпером Lil Xan рассказали, что планируют в феврале 2022 года посетить Россию и Казахстан.

По словам создателя канала и ведущего шоу «Американцы слушают русскую музыку» Глеба Маврина, Desiigner познакомился с треками Скриптонита во время первого выпуска с его участием.

«Конечно изначально я не мог подумать, что это приведет к совместному треку. Я был очень рад, что после выхода моего выпуска ребята познакомились и договорились на фит», — сказал Маврин «Известиям».

Он также выразил мнение, что совместная композиция рэперов станет хитом и войдет в топ музыкальных чартов в странах СНГ, а возможно, по всему миру.

1 декабря 2021 года были опубликованы музыкальные итоги года Spotify, согласно которым рэперы оказались самыми прослушиваемыми артистами в России. Так, чаще всего пользователи на территории страны слушали Моргенштерна, на втором месте — Скриптонит, а kizaru — на третьем. Замыкают пятерку лидеров дуэт Miyagi & Andy Panda и Big Baby Tape.