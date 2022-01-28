В Подмосковье запустят новую программу поддержки фермеров

В Московской области запустят программу по поддержке фермеров «Подмосковные 10 гектаров». Об этом 27 января во время обращения к жителям заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

Воробьев высказал предложение предоставлять фермерам земельные участки в безвозмездное пользование. В качестве пилотных территорий для реализации программы выбрали Шатуру, Лотошино и Серебряные Пруды, пишет RT.

Для инвесторов там будут действовать особые меры поддержки: освобождение на 10 лет от налога на имущество, 5% налога на прибыль (а не 20%) – инвестиционный налоговый вычет, предоставление участков на особых условиях, уточняет РИАМО.

Как отмечает телеканал «360», обсуждения о 10 гектарах в правительстве Подмосковья идут уже давно. Ранее первый вице-губернатор региона Ильдар Габдрахманов заявлял, что речь идет о предоставлении участков сроком на шесть лет. Он пояснил, что если за это время фермер сумеет качественно организовать свою работу по выпуску продукции, то сможет оформить участок в свою собственность.

В договоре, как ожидается, будет прописано, что можно сажать на этой земле и какой минимальный размер урожая ждут от фермера. Если на протяжении пяти лет все условия выполняются, то участок передадут в собственность хозяйству.

В декабре сообщалось, что Московская область в 2021 году стала лидером в РФ по производству молочной, мясной, хлебной и прочей пищевой продукции.