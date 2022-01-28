Боец Дацик заявил о желании встретиться на ринге с Емельяненко

Боец смешанного стиля Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан рассказал о своих спортивных планах на 2022 год. Он заявил о желании сойтись в поединке со спортсменом Александром Емельяненко и провести бой с бронзовым призером Гран-при Pride Fighting Championships Сергеем Харитоновым.

«Вроде бы договорились по поводу боя с Александром Емельяненко, но его менеджера (Азамата Бостанова. — Ред.), который удерживал Сашу в тренировочном режиме, на два месяца закрыли. Данный поединок в настоящее время повис под вопросом. Будем надеяться на то, что все сложится. Было бы очень офигенное предложение, если бы Серега Харитонов принял бой. Подрался бы чисто ради спортивного интереса — как друзья», — сказал спортсмен 28 января в интервью «Спорт-Экспресс».

Помимо этого, боец выразил желание сразиться с французским боксером Жеромом Ле Баннером, но, по словам Дацика, «он не хочет».

В последние годы у Дацика были проблемы с законом. Почти весь 2020 год он находился в колонии по делу о незаконном пересечении границы с Эстонией. В конце 2019 года бойца вместе с другом задержали на участке пограничной заставы в районе реки Нарва в Ленинградской области. По словам Дацика, он сопровождал своего друга, который хотел посетить Эстонию на лодке. После освобождения спортсмен смог снова вернуться к боям. В 2021 год он одержал пять побед.

Спортсмен бился не только по правилам смешанного стиля (ММА). Также он выступал в панкратионе, тайском боксе, занимался ушу-сандьда, классическим боксом и японским фехтованием на бамбуковых мечах — сейкендо.

28 января Дацик выйдет на ринг «Бойцовского клуба РЕН ТВ» против мастера спорта по боксу Зелемхана «Пулеметчика» Дукаева. Накануне он обратился к сопернику с предложением драться, как ему «удобно», а также заявил, что рассчитывает на «красивый бой».

В других боях вечера сразятся бойцы Максим Новоселов и Максим Топор Щербаков, а также Павел Шульский и Даниял Т-34 Эльбаев.

«Вечер бокса» состоится 28 января, РЕН ТВ покажет бои в прямом эфире. Трансляция начнется в 23:00.