За год спрос на золото в России вырос на 34%

В 2021 году потребительский спрос на золото в России вырос на 34%, до 46,8 т благодаря восстановлению рынка ювелирных изделий. Об этом говорится в отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), опубликованном на сайте организации в пятницу, 28 января.

В IV квартале потребительский спрос на этот драгоценный металл увеличился на 28%, до 13 т.

Ювелирный рынок вырос за год в натуральном выражении на 39%, до 41,5 т.

Мировой спрос на золото в прошлом году вырос на 10%, до 4021 т.

Востребованность золота для производства ювелирных изделий за год оказалась на 52% больше показателя 2020 года и почти совпала с данными за 2019-й.

Старший аналитик по Европе, Ближнему Востоку и Африке WGC Луиза Стрит отметила, что спрос на ювелирные изделия достиг максимума почти за десятилетие, так как ключевые рынки, Китай и Индия, восстановили экономическую активность.

Розничный спрос на золотые слитки и монеты поднялся в натуральном выражении на 6% и теперь составляет 5,3 т.

Продажи золотых слитков и монет в 2021 году выросли в мире на 31%, до 1180 т и побили рекорд восьмилетней давности. В отчете указывается, что розничные инвесторы искали убежище на фоне растущей инфляции и отрицательных реальных ставок.

«Центробанки аккумулировали за 2021 год 463 т золота, что на 82% больше, чем в 2020 году», — говорится в отчете.

При этом из фондов ETF (exchange traded fund, обеспеченные золотом биржевые инвестфонды) наблюдался отток золота, который составил 173 т. Из-за этого запасы золота, аккумулированные в ETF, в 2021 году понизились на 5%, до 3570 т.

В WGC прогнозируют, что в 2022 году во всех секторах, связанных с золотом, увеличится потребительский спрос, а инвестспрос ожидают проблемы из-за роста резервных ставок. В фонде добавили, что золотодобыча будет расти теми же темпами на фоне падения вторичной переработки.

В декабре прошлого года сообщалось, что на фоне роста инфляции и пандемии население России купило максимальный объем слитков и монет с 2014 года. За первые девять месяцев 2021 года спрос составил 4 тонн, на 8 % больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Директор по государственной политике и взаимодействию с центральными банками Всемирного совета по золоту Татьяна Фиц рассказала «Известиям», что инвесторы часто используют этот защитный актив для сбережения денег во время социальных и экономических кризисов, а также для уменьшения рисков инфляции и колебаний валютных курсов.

Интерес к физическому золоту вырос в том году также в США — на 79%, в Китае — на 54%, а в Индии — на 24%. В России спрос сдерживается 20-процентным налогом НДС на золотые слитки.