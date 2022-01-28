Чартеры с февраля полетят из Москвы на Байкал, Сахалин и в Мурманск

Россияне с 12 февраля смогут отправиться из Москвы на Байкал при помощи зимних туристических чартерных рейсов, а с 18 февраля путешественники получат возможность посетить Мурманскую область. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам пресс-конференции по зимним чартерам, которая прошла 27 января.

Кроме того, с 25 февраля чартерные рейсы из Москвы стартуют на Сахалин, где туристов ждут отдых на горнолыжном курорте «Горный воздух», подледная рыбалка и крабалка.

В предложение включены перелет, трансфер, проживание и сама программа. К примеру, в Улан-Удэ путешественники прогуляются по столице Бурятии, попробуют местную кухню во время этно-ужина, прокатятся на собачьих упряжках и устроят фотосессию на льду Байкала.

При этом в рамках туристических чартерных программ туристам из регионов будут предложены пакетные туры в Москву, при помощи них россияне смогут увидеть достопримечательности столицы.

Стоимость такой поездки благодаря чартерной программе дешевле отдельного самостоятельного бронирования в 1,5–2 раза.

Чартерные программы реализует федеральный туроператор TUI Россия при поддержке Ростуризма и региональных органов власти.

Ранее, 19 января, в России стартовал новый этап продаж туров с кешбэком, который продлится до 12 апреля. Отправиться в поездку можно с 18 января по 30 апреля включительно, в круиз — с начала навигации до конца мая.

В рамках программы путешественнику на карту вернется 20% от стоимости тура или проживания, максимум — 20 тыс. рублей. Оплатить поездку необходимо картой платежной системы «Мир». Отдохнуть можно в любом регионе России, но в гостинице необходимо провести не менее двух ночей.