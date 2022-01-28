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Лавров: если начало войны с Украиной зависит от России, ее не будет

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Исходя из утверждения, согласно которому начало или предотвращение войны с Украиной зависит только от РФ, можно точно сказать, что ее не будет. Об этом заявил в пятницу, 28 января, глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе интервью российским радиостанциям.

«Мы войн не хотим. Но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим», — подчеркнул Лавров.

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Вместе с тем он добавил, что переговоры по гарантиям безопасности с Соединенными Штатами не завершились. По словам главы МИД РФ, США пытаются представить российские предложения как ультиматум, пишет «Газета.Ru».

О передаче РФ письменного ответа на предложения по гарантиям безопасности накануне сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, альянс предложил восстановить дипломатические миссии сторон и линию связи.

Вместе с этим посол США Джон Салливан передал Москве письменный ответ Вашингтона. Американский госсекретарь Энтони Блинкен уточнил, что в переданных письменных ответах изложен «серьезный дипломатический путь вперед».

Глава МИД России 26 января призвал Запад обеспечить выполнение Киевом Минских соглашений. При соблюдении западными странами данной договоренности «все вопросы отпадут», объяснил министр.

МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности 17 декабря 2021 года. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

В январе 2022 года в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия–НАТО в Брюсселе, после чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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