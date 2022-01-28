Группа ГАЗ откроет собственную IT-академию

Крупный российский автопроизводитель — группа ГАЗ планирует создать «Академию IT». Как сообщает компания, в учебном учреждении будут готовить специалистов в области информационных технологий.

По словам президента группы Вадима Сорокина, необходимость создания такой структуры возникла в связи с тем, что все разработки компании на сегодняшний день связаны с цифровыми технологиями.

«Автомобили ГАЗ нового поколения оснащаются цифровой системой управления, интеллектуальными помощниками водителя, электронными сервисами, их применение с каждым годом будет расширяться и охватывать всё больший функционал. Цифровизируются и сами процессы создания автомобилей, постановки их на производство, бизнес-процессы. Для реализации наших идей нам нужны высококвалифицированные специалисты», — отметил он.

«Академия IT» появится на базе корпоративного университета компании в Нижнем Новгороде, ее работа будет вестись в сотрудничестве с высшими и средними учебными заведениями. Группа уже заключила соглашения с вузами и ссузами Нижегородской области. Открытие запланировано на март этого года. Обучать студентов будут сертифицированные педагоги из IT-отрасли, а также специалисты IT-подразделений группы ГАЗ и Объединенного инженерного центра компании.

В учебный план войдут и теоретические дисциплины, и практика. Курс занимает 1,5 года и состоит из трех этапов — DeepDive (базовый), Intern (углубленная специализация и стажерская программа на предприятиях группы ГАЗ), Junior (участие в реализации бизнес-проектов группы ГАЗ). За это время студенты смогут принять участие в реализации цифровых проектов компании в области инжиниринга, технологий производств, бизнес-процессов и т.д. Выпускникам выдадут дипломы и сертификаты о прохождении обучения, в том числе международного образца.

Поступить в академию смогут студенты IT-направлений вузов начиная со второго курса, а также те, кто обучается в средних учебных заведениях, начиная с четвертого курса. Вузы и ссузы, выступающие партнерами программы, будут засчитывать обучение их студентов в «Академии IT» в свой учебный план. Обучение для студентов будет бесплатным, а со второго семестра они будут получать стипендию от группы ГАЗ.

Стоит отметить, что тренд по подготовке кадров по собственной системе в группе ГАЗ еще много лет назад заложил промышленник Олег Дерипаска. Благодаря этому в компании было создано большое число программ развития, в том числе в партнерстве с ведущими вузами. Например, летом прошлого года в МГТУ имени Баумана появился совместный инжиниринговый центр научно-технических разработок группы ГАЗ в области электрического транспорта.