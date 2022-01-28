Родителей детей-инвалидов в Подмосковье освободят от одного налога

В Московской области планируют освободить от транспортного налога одного из родителей детей-инвалидов. Соответствующий законопроект разрабатывают депутаты Мособлдумы.

По словам главы думы Игоря Брынцалова, которые приводит «Подмосковье сегодня», в регионе уже установлены льготы на транспортный налог для инвалидов детства и многодетных семей. Теперь планируется поступить так же с родителями детей-инвалидов.

Льгота будет предоставляться на тех же условиях, что и для многодетных семей: на одно транспортное средство мощностью до 250 лошадиных сил. Она не будет распространяться на дорогостоящие автомобили.

В минсоцразвития Московской области сообщили, что на льготу могут рассчитывать около 3 тыс. семей. В случае его принятия он будет действовать с 2022 года, с нынешнего налогового периода.