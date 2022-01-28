В пяти районах Новгородской области открыли выходы на лед

Жителям Новгородской области разрешили выходить на лед в пяти районах. По данным МЧС, на территориях полностью установилось ледовое покрытие.

В Старорусском районе выходить на озеро Ильмень можно вдоль берега от деревни Пустошь до деревни Чертицко. Разрешение действует с 18 января. С 14 января можно выходить на лед в Солецком муниципальном округе, с 12 января — в Демянском и Валдайском районах. Об этом сообщает ИА FlashNord.

С конца декабря допустим выход на лед в Новгородском районе. Сотрудники МЧС уточняют, что разрешение не распространяется на месте впадения в Ильмень рек Веряжа, Большая Гнилка, Мста, Ниша и Веронда.

Ранее специалисты признали небезопасной для выхода пешеходов толщину льда на водоемах в черте Астрахани. Местами она составляет всего 3 см, в то время как безопасной считается толщина 12 см.