Лукашенко заявил о возможности войны, если против Белоруссии и РФ развяжут прямую агрессию

Война возможна, но только в случае прямой агрессии против Белоруссии или России. Об этом заявил в пятницу, 28 января, президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления с посланием к белорусскому народу и парламенту.

«Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях: если против Белоруссии будет совершена прямая агрессия, если против нашей Белоруссии будет развязана горячая война. Мы все как один и даже те, кто не хочет, станут на защиту нашей земли и нашего отечества», — приводит его слова БелТА.

Лукашенко также обратил внимание на то, что Белоруссия будет участвовать в войне, если на Россию осуществят непосредственное нападение. Как уточнил белорусский лидер, основа тому — союзные договоренности.

Вместе с тем он заверил, что в настоящий момент пока сложно найти компромисс, однако именно сейчас решается судьба мира, пишет «Газета.Ru».

Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страна не собирается начинать войну, если это зависит от Москвы. Он подчеркнул, что западные страны и США «истерично» развивают тему угрозы Украине со стороны России.

26 января пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Минск столкнется с быстрым и решительным ответом западных стран в случае, если даст разрешение на использование своей территории для нападения на Украину. По словам Прайса, в такой ситуации НАТО может пойти на наращивание сил альянса в странах, граничащих с Белоруссией.

В последние недели в западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.