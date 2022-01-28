Свыше 1,2 млн водителей оштрафовали за нарушения ПДД в Удмуртии

Больше 1,2 млн водителей привлекли к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения в Удмуртии в 2021 году. Такие цифры назвал министр внутренних дел республики Максим Тихонов.

По данным МВД, в прошлом году в регионе уделили особое внимание обеспечению безопасности дорожного движения. Почти 3,5 тыс. водителей были лишены права управления транспортным средством, более 3,1 тыс. из них — за пьяное вождение. Всего задержаны почти 6,5 тыс. пьяных водителей. Об этом сообщает Udm-info.ru.

Административные протоколы по факту нарушения ПДД составлены в отношении более 16 тыс. пешеходов.

По данным ведомства, в 2021 году количество ДТП с пострадавшими сократилось на 31,2% по сравнению с 2020 годом — до 1317. Количество аварий с погибшими сократилось на 9,1% — до 140. По вине пьяных водителей произошло 142 аварии.