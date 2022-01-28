Похолодание принесет в Приморье тропосферная ложбина

Похолодание до –37 градусов прогнозируют синоптики в Приморском крае. Ночь на понедельник обещает быть очень морозной — до –30 градусов, а в горных районах — до –37 градусов. На побережье будет теплее, –12…–19 градусов.

Над территорией региона медленно смещается тропосферная ложбина. Местами пройдет снег. Сильный ветер ожидается на побережье из-за того, что над севером Японского моря продолжает кружить циклон.

Во вторник 1 февраля, в регионе должно потеплеть на 1–4 градуса. В ночные часы морозы усилятся. Ощущение холода усилить свежий ветер, пишет Vostokmedia.

Ранее сообщалось, что московский регион с пятницы, 28 января, захватит циклонический «конвейер». Циклоны «Мария» и «Надя» принесут с собой снега, метели и высокие сугробы.