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Матчи регулярного чемпионата КХЛ отменены на период олимпийской паузы

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) решила не проводить матчи регулярного чемпионата во время олимпийской паузы. Об этом в пятницу, 28 января, КХЛ сообщила на своем сайте.

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«КХЛ провела опрос среди клубов на тему того, готовы ли они проводить матчи во время паузы в чемпионате на время Олимпийских игр в Пекине. Против проголосовали 16 из 24 клубов лиги. <...> Окончательное решение о формате проведения оставшейся части сезона КХЛ опубликует после 10 февраля», — отмечается в заявлении.

О том, что матчи КХЛ могут состояться во время паузы, вызванной проведением зимней Олимпиады в КНР, заявил 12 января президент лиги Алексей Морозов.

Предполагалось, что матчи будут проводиться со дня начала паузы, 23 января, отмечало издание «Спорт-Экспресс».

12 января КХЛ приняла решение о переносе матчей регулярного чемпионата, назначенных на период с 15 по 21 января.

Перенос игр был связан с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Так, 11 января 60 представителей команд заболели COVID-19.

По состоянию на 11 января на карантине находились «Автомобилист» (Екатеринбург), «Салават Юлаев» (Уфа), ЦСКА, «Динамо» (Рига) и «Торпедо» (Нижний Новгород).

Зимняя Олимпиада будет проходить в столице КНР с 4 по 20 февраля. Пекин был выбран местом проведения Олимпиады на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Это первый город в мире, который примет как летние, так и зимние Олимпийские игры.

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