До 60 га поврежденного леса вырубят в сосновом бору Челябинска

В Челябинском бору началась санитарная рубка деревьев. На месте работ весной специалисты намерены высадить молодые сосны.

Обеспокоенность по поводу интенсивной вырубки деревьев высказали горожане. В администрации пояснили, что речь идет о санитарной рубке, причем в первую очередь рабочие убирают деревья, пострадавшие в результате пожара 2010 года. Об этом пишет kursdela.biz. В общей сложности запланирована вырубка примерно 50–60 га леса. Общая площадь бора составляет более 850 га.

О расчистке сухостоя в городском бору губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил во время прямой линии в декабре 2021 года. Тогда же зашла речь о необходимости увеличения числа лесников.

Управление лесами намерено весной высадить на месте вырубок двухлетние деревья.

18 января сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту незаконной вырубки леса в Алнашском лесничестве в Удмуртии. Ущерб составил 3 млн рублей.