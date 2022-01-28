Мусорный полигон на вечной мерзлоте построят под Якутском

Мусорный полигон, аналогов которому нет в России, построят под Якутском. Работы по возведению начнутся в 2022 году. Стоимость проекта составляет 3,3 млрд рублей. Его реализуют в рамках нацпроекта «Экология». Деньги поступят из республиканского бюджета.

По словам регионального министра ЖКХ и энергетики Вячеслава Емельянова, которые приводит ИА SakhaNews, уникальность полигона в том, что он станет первым объектом размещения отходов, построенным на вечной мерзлоте.

Разместят его на участке Вилюйского тракта 27 км. Проектная мощность объекта — 132 тыс. т ТКО в год. Генеральный заказчик-застройщик — ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Якутии».

Туда будут отправлять отходы мусороперегрузочной станции после обработки и сортировки с отбором вторичной фракции. Доставляться отходы будут в закрытых бункерах, для того чтобы исключить разбрасывание мусора по пути.

Ранее сообщалось, что в Якутии до 2024 года планируют создать три новые особо охраняемые природные территории. По нацпроекту «Экология» планируют основать заповедник «Большое Токко», федеральный заказник «Лаптевоморский» и национальный парк «Момский».