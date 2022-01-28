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В Петербурге задержали главврача клиники, где погибли пациенты после обследования желудка

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В Санкт-Петербурге в пятницу, 28 января, задержан главный врач клиники, где трое пациентов погибли после обследования желудка. По данным «Известий», речь идет о диагностическом центре № 1.

В настоящее время еще три человека, которые прошли обследование, находятся в реанимации, за их жизнь борются врачи, добавляет «Газета.Ru».

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О том, что после исследования желудка в Санкт-Петербурге погибли пациенты, стало известно 26 января. Изначально сообщалось о двух погибших — 60 и 42 лет, а еще два человека находились в отделении интенсивной терапии. 27 января, по данным «Известий», число погибших увеличилось до трех, а в реанимации оказались три человека.

По факту произошедшего главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

27 января сообщалось, что причиной гибели пациентов могло стать отравление солями бария. По информации «Известий», вместо безвредного вещества мог быть задействован препарат с содержанием опасных водорастворимых солей бария.

При этом 28 января в Следственном управлении СК России по Санкт-Петербургу уточнили, что в больнице использовался контрафактный медицинский препарат. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в СК.

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