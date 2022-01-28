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ОК проведут линейку эксклюзивных эфиров «ОК на связи!» из олимпийского Пекина

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Во время Олимпийских зимних игр в Пекине – 2022 «Одноклассники» совместно с Олимпийским комитетом России проведут серию эксклюзивных включений в собственном онлайн-шоу социальной сети — «ОК на связи!». Отдельную линейку олимпийских эфиров открыло большое интервью с фигуристкой, двукратной серебряной призеркой зимних Олимпийских игр 2018 года Евгенией Медведевой.

Евгения рассказала о своей роли на Олимпийских играх в Пекине, о планах на будущее, а также о качествах, необходимых для спортсмена-победителя:

«Роль посла заключается в том, чтобы оказывать непосредственную поддержку нашей сборной: присутствовать на играх, освещать все события, которые там происходят, радоваться за спортсменов, поддерживать их в любых ситуациях, потому что это непростая Олимпиада».

«Я стараюсь затронуть сразу несколько сфер и четче понять, чем хочу заниматься. Хочется стать таким человеком, который после спорта конкретно определился с профессией, с собственными задачами, как, например, Ляйсан Утяшева. Хочется стать человеком, который нашел себя в жизни после спорта, поэтому, зная, что у меня сейчас несколько путей, я пытаюсь понять, какой из них для меня более комфортный».

«Самокритичность. Самокритичность порождает силу воли, потому что если тебе что-то не нравится, то всё равно собираешься и идешь делаешь, затем тебе опять не нравится, и ты снова идешь делаешь. Ты делаешь всё лучше, и лучше, и лучше — и тебе всё равно не нравится. Так и ставятся мировые рекорды».

Во время Олимпиады каждый четверг, 3, 10 и 17 февраля, зрители «ОК на связи!» увидят прямые включения из олимпийской деревни: спортсмены команды ОКР выйдут в эфир и расскажут о подготовке к соревнованиям и атмосфере главного спортивного события года.

«ОК на связи!» — это флагманское развлекательное онлайн-шоу ОК в формате late night. В прямом эфире ведущий Евгений Рыбов берет интервью у известных актеров, музыкальных исполнителей, писателей, спортсменов и лидеров мнений. Гостями программы в разное время становились Илья Авербух, Квентин Тарантино, Наталья Водянова, Робби Уильямс, Манижа, Том Холланд, Алексей Ягудин и многие другие.

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