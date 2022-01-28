В Кремле назвали шуткой слова Нуланд о поставках водки через СП-2

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд не утверждала о необходимости прокачивать водку через газопровод «Северный поток – 2» (СП-2), она лишь пошутила в ответ на реплику журналиста. Об этом 28 января заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Справедливости ради, она такого заявления не делала. Я не склонен к тому, чтобы защищать госпожу Нуланд, она не относится к нашим большим друзьям, скорее к нашим большим критикам, но она такого не говорила, она пошутила на реплику журналиста. Это же была шутка, давайте не будем заходиться в экстазе. Пусть лучше они шутят, чем занимаются нагнетанием напряженности в Европе», — сказал Песков.

Накануне на брифинге журналист Мэтт Ли сказал Нуланд, что газопровод уже достроен и может использоваться для поставок чего угодно — газа, оливкового масла или водки. В ответ на эту реплику она отметила, что «водка — это было бы очень хорошо, оливковое масло — было бы очень хорошо».

Ранее в этот день сайт «Газета.Ru» сообщал, что Евросоюз и Великобритания при поддержке США занимаются разработкой санкций против новых российских проектов в газовой сфере. Санкции будут введены в случае эскалации конфликта вокруг Украины. Отмечалось, что цель этих мер — жестко ограничить финансовые и технологические вливания, связанные с российскими инициативами в отрасли.

В то же время официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон в случае продолжения эскалации кризиса вокруг Украины намерен не допустить ввода СП-2 в эксплуатацию. Он указал, что тот факт, что трубопровод еще не запущен, дает Соединенным Штатам рычаги давления на Россию.

За день до этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ готова включить СП-2 в список санкций против России в случае ее вторжения на Украину.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы.

Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении в соседнюю страну. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.