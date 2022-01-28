Прямой эфир
Политика
Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году
Мир
РФ на заседании Совбеза ООН потребовала вывода из Сирии иностранных сил
Мир
Премьер Венгрии заявил о планах обсудить с Путиным увеличение поставок газа
Общество
В России за сутки госпитализировали 14 046 человек с COVID-19
Спорт
Матчи регулярного чемпионата КХЛ отменены на период олимпийской паузы
Мир
Лукашенко заявил о жестоком отношении Польши к мигрантам
Мир
Лавров заявил о готовности Москвы обсудить с Зеленским вопрос нормализации отношений
Мир
В ЛНР заявили о полетах самолетов-разведчиков США и Британии над Украиной
Мир
Токаева избрали председателем правящей партии Казахстана
Политика
Новый посол РФ в Белоруссии Грызлов направился в Минск

В Кремле назвали шуткой слова Нуланд о поставках водки через СП-2

Песков: Нуланд не утверждала о необходимости прокачивать водку через «Северный поток – 2»
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд не утверждала о необходимости прокачивать водку через газопровод «Северный поток – 2» (СП-2), она лишь пошутила в ответ на реплику журналиста. Об этом 28 января заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Справедливости ради, она такого заявления не делала. Я не склонен к тому, чтобы защищать госпожу Нуланд, она не относится к нашим большим друзьям, скорее к нашим большим критикам, но она такого не говорила, она пошутила на реплику журналиста. Это же была шутка, давайте не будем заходиться в экстазе. Пусть лучше они шутят, чем занимаются нагнетанием напряженности в Европе», — сказал Песков.

Накануне на брифинге журналист Мэтт Ли сказал Нуланд, что газопровод уже достроен и может использоваться для поставок чего угодно — газа, оливкового масла или водки. В ответ на эту реплику она отметила, что «водка — это было бы очень хорошо, оливковое масло — было бы очень хорошо».

Полно вам: СП-2 готов к эксплуатации
Почему от его запуска выиграет даже Украина и что мешает старту работы газопровода

Ранее в этот день сайт «Газета.Ru» сообщал, что Евросоюз и Великобритания при поддержке США занимаются разработкой санкций против новых российских проектов в газовой сфере. Санкции будут введены в случае эскалации конфликта вокруг Украины. Отмечалось, что цель этих мер — жестко ограничить финансовые и технологические вливания, связанные с российскими инициативами в отрасли.

В то же время официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон в случае продолжения эскалации кризиса вокруг Украины намерен не допустить ввода СП-2 в эксплуатацию. Он указал, что тот факт, что трубопровод еще не запущен, дает Соединенным Штатам рычаги давления на Россию.

За день до этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ готова включить СП-2 в список санкций против России в случае ее вторжения на Украину.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы.

Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении в соседнюю страну. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022