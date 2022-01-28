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Синоптики спрогнозировали весеннее половодье в Рязанской области

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Синоптики озвучили прогноз насчет половодья в Рязанской области. Подъем уровня воды будет зависеть от сроков таяния снега.

По данным специалистов, зима в Рязанской области выдалась холодной, количество осадков превышало норму в 2–3 раза. На данный момент толщина снежного покрова составляет 24–62 см, что больше нормы в 1,5–2,5 раза. Об этом пишет 62INFO.ru. На половодье повлияет плотность снега. По оценкам синоптиков, запас воды в регионе составляет 210% от нормы.

Толщина льда на водоемах оказалась меньше, чем прошлой зимой. Кроме того, относительно слабо промерзла почва — на 11 см, хотя норма составляет 39 см.

Характер половодья будет определяться погодой в ближайшие два месяца. Согласно прогнозу, февраль 2022 года будет теплее февраля 2021 года. В марте температура превысит климатическую норму. Таяние снега наступит в конце марта — начале апреля.

Если прогноз сбудется, то в регионе ожидается половодье. Но при активном таянии снега в первой половине марта раннее половодье не даст значительного повышения уровня воды.

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