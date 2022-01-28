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Песков отметил значимость каждого россиянина для Путина

Песков о 458 россиянах в тюрьмах Белоруссии: каждый гражданин важен для Путина
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Судьба любого гражданина страны небезразлична для президента России Владимира Путина. Об этом заявил в пятницу, 28 января, представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

Таким образом он прокомментировал сведения, которые ранее в этот день предоставил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам министра, в белорусских тюрьмах находятся 458 россиян.

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«Судьба любого гражданина небезразлична президенту России, судьба любого гражданина становится объектом обеспокоенности и заботы со стороны наших соответствующих разных ведомств в каждом конкретном случае. Как вы понимаете, естественно, каждый раз это связано с разными причинами, разными обвинениями в отношении наших граждан, с разным статусом наших граждан, с разным набором гражданств. Там много граждан, у которых есть гражданства разных стран, в том числе и Белоруссии, но каждый раз это становится предметом заботы, и никто не сможет оставаться индифферентным к этому», — отметил Песков.

Отвечая на вопрос, обсуждает ли Путин эту тему с белорусским коллегой Александром Лукашенко, представитель Кремля заверил, что «безусловно, никто не обходит это молчание».

В конце июля 2020 года группу россиян задержали в республике. Утверждалось, что они якобы являются сотрудниками ЧВК «Вагнер». По данным Москвы, задержанные направлялись в Стамбул, но опоздали на самолет. В их отношении было возбуждено уголовное дело по подозрению в подготовке теракта.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала задержание россиян в Белоруссии провокацией со стороны третьего государства. По словам Путина, задержанных заманили в Белоруссию под предлогом выезда в третьи страны ради легальной работы, но «представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании».

Однако 14 августа того же года Генпрокуратура сообщила, что 32 из 33 задержанных в Белоруссии россиян возвращены домой. Еще один гражданин России, который имеет также белорусский паспорт, остался на территории республики.

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