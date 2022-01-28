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Песков рассказал об ожидании реакции Путина на ответ США по безопасности

Песков: Путин может дать оценки ответу по гарантиям безопасности в беседе с Макроном
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 января ответил на вопрос, когда российский лидер Владимир Путин прокомментирует ответ Соединенных Штатов на предложения России по гарантиям безопасности.

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«Я не сомневаюсь, что это произойдет. Я не сомневаюсь, что президент найдет форму и время, когда он выскажет свою позицию. Пока еще решение не принято. Как только будет принято — мы вас проинформируем» — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что, возможно, Путин обсудит эту тему с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в ходе сегодняшней беседы.

«Я не исключаю, что, конечно же, какие-то оценки будут даны», — сказал он.

Накануне Песков отметил, что в Кремле не спешат с заключениями по ответу США. Он также подчеркнул, что нельзя сказать, что соображения Москвы были учтены или «была продемонстрирована готовность учитывать нашу озабоченность».

Пресс-секретарь заявил, что перспектива продолжения диалога по гарантиям безопасности есть.

26 января посол США Джон Салливан передал Москве ответы Вашингтона на предложения по гарантиям безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что в переданных письменных ответах изложен «серьезный дипломатический путь вперед». Он подчеркнул, что власти США готовы к сотрудничеству и коммуникации с РФ.

В январе 2022 года в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия–НАТО в Брюсселе, после чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предполагает, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.

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