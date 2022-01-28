ГИБДД предупредила водителей об ухудшении ситуации на дорогах

Столичная Госавтоинспекция предупредила автомобилистов о серьезном ухудшении дорожной ситуации в пятницу, 28 января, из-за надвигающихся на Московский регион снежных циклонов «Марина» и «Надя». В ведомстве подчеркнули, что столичных автомобилистов ждут «десятки миллиметров осадков, метели и пятидневный снегопад».

Кроме того, ведомство составило для водителей специальную памятку, которую назвали «Меню безопасности». В ней сотрудники ГИБДД дали советы водителям, как ездить за рулем в таких неблагоприятных погодных условиях.

Так, согласно памятке, водителям следует соблюдать дистанцию до впереди идущего автомобиля, внимательно следить за дорожной ситуацией и обстановкой на дороге, соблюдать скоростной режим, избегать лишних маневров, а также быть вежливыми к другим участникам движения.

26 ноября в ГИБДД рассказали, что основными причинами дорожных аварий среди водителей-новичков являются неправильный выбор дистанции и несоответствие скорости конкретным условиям движения.