Новый посол РФ в Белоруссии Грызлов направился в Минск

Назначенный послом России в Белоруссии Борис Грызлов 27 января направился в Минск. Об этом в пятницу, 28 января, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Вчера мы провожали в Белоруссию нового посла Бориса Грызлова, я вручал ему верительные грамоты, подписанные президентом [РФ Владимиром Путиным], и на этой церемонии был и Владимир Семашко, посол Белоруссии в РФ. Я напомнил еще о таком направлении нашей совместной работы, как выравнивание прав наших граждан», — сказал он в интервью российским радиостанциям.

20 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Грызлов прибудет в Минск и приступит к своим обязанностям до конца месяца.

Путин назначил Бориса Грызлова послом РФ в Белоруссии 14 января.

22 декабря 2021 года первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин рассказал «Известиям», что комитет одобрил кандидатуру Грызлова на должность посла России в Белоруссии.

Грызлов занимает пост председателя высшего совета партии «Единая Россия». Также он является полномочным представителем РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

До Грызлова послом России в Белоруссии был Евгений Лукьянов. Он занял пост в марте 2021 года после освобождения от должности Дмитрия Мезенцева.