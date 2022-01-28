ПФР и Фонд соцстрахования объединят в единый Социальный фонд

Правительство РФ планирует объединить Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в единую организацию, которая получит название Социальный фонд. Об этом сообщает в пятницу, 28 января, газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что после подобных изменений произойдет упрощение получения социальных услуг. Также, как уточняет издание, работодателям предложат общую взносооблагаемую базу для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование

Вместе с тем к важным нововведениям, в частности, относится получение организацией нового правового статуса — «внебюджетный фонд». В настоящее время ПФР и ФСС являются государственными учреждениями, пишет «Газета.Ru».

По данным издания, координацией работы нового фонда займется Минтруд РФ, тогда как управление будет передано наблюдательному совету. Ожидается, что реформа состоится к 2023 году.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об индексации с 1 февраля ряда социальных пособий. Ежемесячные выплаты семьям с детьми, гражданам с ограничениями по здоровью, пострадавшим на производстве и ветеранам будут увеличены на 8,4%, уточнил Мишустин.