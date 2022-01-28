Северное водохранилище в Ростове планируют заполнить водой до 1 мая

Ремонт гидротехнического сооружения на Северном водохранилище в Ростове-на-Дону завершат весной. По данным администрации, уровень воды в водохранилище доведут до нормативных показателей к 1 мая.

Ремонт ведется на гидротехническом сооружении № 33, соответствующий муниципальный контракт заключило управление благоустройство и лесного хозяйства города. Для обеспечения технологического процесса уровень воды будет оставаться на минимальных отметках. Об этом пишет RostovGazeta. Стоимость контракта составит около 21 млн рублей. Рабочие должны заменить проржавевшие конструкции и очистить водопроводящие трубы.

Весной 2021 года дамбу Северного прорвало из-за удара проплывающим бревном. Тогда сломался запорный механизм и образовалась протечка. По словам местных жителей, из-за обмеления рыбу в водохранилище можно было собирать руками.