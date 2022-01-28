Ледовый городок начали разбирать на острове Татышев

В Красноярске на острове Татышев начали разбирать ледовый городок. Сроки его работы остались те же, что и в 2021 году. А главная городская елка простоит в парке до середины февраля.

Каток будет работать, пока позволят погодные условия. Так, по словам представителей администрации Татышев-парка, в прошлом году каток работал до марта.

Любители беговых лыж в скором времени протестируют лыжню. Ее длина составит 5 км, осталось закончить небольшой участок на центральной дорожке, пишет ИА KrasnoyarskMedia.