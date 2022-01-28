ВТБ зафиксировал рост числа мошеннических схем с полным обнулением счета банковской карты

В России зафиксировали рост количества фишинговых сайтов, через которые вместо покупки билетов на концерты и спектакли клиент оформляет подписку на мошеннический сайт. Об этом сообщает в пятницу, 28 января, пресс-служба ВТБ.

Согласно опубликованным данным, в случае, если потенциальная жертва совершила покупку на одной из подобных страниц, то с ее банковской карты списывались денежные средства, причем операции совершались многократно с разницей в несколько секунд.

«С банковской карты покупателя происходят списания денежных средств в размере от 5 до 20 тыс. рублей с разницей в 10–15 секунд до полного обнуления баланса», — объяснил представитель банка, слова которого приводит РБК.

Вместе с тем, по данным ВТБ, мошенники могут рассылать фейковые объявления через соцсети, мессенджеры и почту. В случае, если человек открывает подобное сообщение, он видит предложение заполнить платежную форму, которая включает в себя персональные и контактные данные пользователя, а также реквизиты его банковской карты, добавляет «Газета.Ru».

В результате клиент оформляет подписку на сайте с последующим списанием средств, а не покупает нужные ему билеты. В связи с этим эксперты ВТБ рекомендуют гражданам пользоваться только официальными сайтами.

Ранее, 13 января, в Банке России рассказали, что в 2021 году Центробанк (ЦБ) заблокировал 2060 фишинговых сайтов, которые имитировали ресурсы настоящих банков. В регуляторе добавили, что с 1 декабря 2021 года интернет-ресурсы, используемые злоумышленниками для кражи денег у россиян, стали блокировать во внесудебном порядке.