Прямой эфир
Политика
Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году
Мир
РФ на заседании Совбеза ООН потребовала вывода из Сирии иностранных сил
Мир
Премьер Венгрии заявил о планах обсудить с Путиным увеличение поставок газа
Общество
В России за сутки госпитализировали 14 046 человек с COVID-19
Спорт
Матчи регулярного чемпионата КХЛ отменены на период олимпийской паузы
Мир
Лукашенко заявил о жестоком отношении Польши к мигрантам
Мир
Лавров заявил о готовности Москвы обсудить с Зеленским вопрос нормализации отношений
Мир
В ЛНР заявили о полетах самолетов-разведчиков США и Британии над Украиной
Мир
Токаева избрали председателем правящей партии Казахстана
Политика
Новый посол РФ в Белоруссии Грызлов направился в Минск

ВТБ зафиксировал рост числа мошеннических схем с полным обнулением счета банковской карты

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России зафиксировали рост количества фишинговых сайтов, через которые вместо покупки билетов на концерты и спектакли клиент оформляет подписку на мошеннический сайт. Об этом сообщает в пятницу, 28 января, пресс-служба ВТБ.

Согласно опубликованным данным, в случае, если потенциальная жертва совершила покупку на одной из подобных страниц, то с ее банковской карты списывались денежные средства, причем операции совершались многократно с разницей в несколько секунд.

Стратегия роста: почему не стоит торопиться с оплатой услуг
Предъявить претензии после выплаты завышенной суммы будет невозможно

«С банковской карты покупателя происходят списания денежных средств в размере от 5 до 20 тыс. рублей с разницей в 10–15 секунд до полного обнуления баланса», — объяснил представитель банка, слова которого приводит РБК.

Вместе с тем, по данным ВТБ, мошенники могут рассылать фейковые объявления через соцсети, мессенджеры и почту. В случае, если человек открывает подобное сообщение, он видит предложение заполнить платежную форму, которая включает в себя персональные и контактные данные пользователя, а также реквизиты его банковской карты, добавляет «Газета.Ru».

В результате клиент оформляет подписку на сайте с последующим списанием средств, а не покупает нужные ему билеты. В связи с этим эксперты ВТБ рекомендуют гражданам пользоваться только официальными сайтами.

Ранее, 13 января, в Банке России рассказали, что в 2021 году Центробанк (ЦБ) заблокировал 2060 фишинговых сайтов, которые имитировали ресурсы настоящих банков. В регуляторе добавили, что с 1 декабря 2021 года интернет-ресурсы, используемые злоумышленниками для кражи денег у россиян, стали блокировать во внесудебном порядке.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022