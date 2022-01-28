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Чартеры на Байкал запустят в феврале

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Из Москвы на Байкал 12 февраля запустят зимние туристические чартерные рейсы. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

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По ее словам, которые приводит ИА IrkutskMedia, благодаря новым чартерам туристы смогут узнать о культуре Бурятии, увидеть уникальный прозрачный лед озера Байкал, съездить на Кольский полуостров в Русскую Лапландию с возможностью увидеть северное сияние в Мурманской области, отдохнуть на горнолыжном курорте «Горный воздух», поучаствовать в подледной рыбалке и крабалке на Сахалине.

Программу туристических чартеров запустили в России более года назад. Из-за того, что субсидия от государства покрывает половину стоимости фрахта судна, стоимость перелета для потребителей становиться в два раза ниже.

9 февраля в первый тур по льду Байкала отправится судно на воздушной подушке «Бирюса». В АТОР сообщали, что многие туры уже сейчас практически раскуплены.

Ранее сообщалось, что в России стартовал новый этап программы туристического кешбэка. Он продлится до 12 апреля. В 2022 году запланированы две подобные распродажи — зимне-весенняя и осенняя.

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