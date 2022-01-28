Чартеры на Байкал запустят в феврале
Из Москвы на Байкал 12 февраля запустят зимние туристические чартерные рейсы. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
По ее словам, которые приводит ИА IrkutskMedia, благодаря новым чартерам туристы смогут узнать о культуре Бурятии, увидеть уникальный прозрачный лед озера Байкал, съездить на Кольский полуостров в Русскую Лапландию с возможностью увидеть северное сияние в Мурманской области, отдохнуть на горнолыжном курорте «Горный воздух», поучаствовать в подледной рыбалке и крабалке на Сахалине.
Программу туристических чартеров запустили в России более года назад. Из-за того, что субсидия от государства покрывает половину стоимости фрахта судна, стоимость перелета для потребителей становиться в два раза ниже.
9 февраля в первый тур по льду Байкала отправится судно на воздушной подушке «Бирюса». В АТОР сообщали, что многие туры уже сейчас практически раскуплены.
Ранее сообщалось, что в России стартовал новый этап программы туристического кешбэка. Он продлится до 12 апреля. В 2022 году запланированы две подобные распродажи — зимне-весенняя и осенняя.