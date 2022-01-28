Резкое потепление прогнозируют на Ставрополье в выходные

Синоптики предупреждают жителей Ставропольского края о потеплении в выходные. В регионе ожидаются дожди.

Согласно прогнозам, температура воздуха поднимется до +3 градусов 28 января, вероятны осадки в виде мокрого снега. В субботу, 29 января, потеплеет до +5 градусов. По данным Гидрометцентра, осадки в течение дня не ожидаются, при этом ветер усилится до 10 м/с. Об этом пишет NewsTracker.

30 января скорость ветра достигнет 14 м/с. Синоптики ожидают осадки в виде снега с дождем. Температура воздуха опустится, но не ниже 0 градусов.

В течение всех выходных ожидаются ночные заморозки.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, начало февраля отметится потеплением почти на всей территории России. Температура будет выше климатической нормы, в то время как с 24 по 30 января в центре Европейской России температура соответствует норме.