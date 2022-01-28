Токаева избрали председателем правящей партии Казахстана

Президента Казахстана Касым-Жормата Токаева избрали председателем правящей партии республики «Нур Отан». Об этом в пятницу, 28 января, сообщила пресс-служба главы государства.

«Решением внеочередного XXI Съезда партии Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран председателем партии «Нур Отан», — говорится в сообщении в Twitter.

18 января экс-глава страны Нурсултан Назарбаев заявил о скорой передаче полномочий руководителя партии Токаеву.

Партия «Нур Отан» была основана по инициативе Назарбаева в 1999 году, с тех пор он возглавлял ее.

27 января верхняя палата парламента Казахстана приняла поправки в законодательство страны, отменяющие пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе и Ассамблее народа Казахстана.

Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет. Он добровольно сложил полномочия президента 20 марта 2019 года, но сохранил тогда за собой посты главы Совбеза, лидера партии власти «Нур Отан» и главы Ассамблеи народа Казахстана (АНК). В апреле 2021 года Назарбаев заявил о своем решении покинуть пост председателя АНК и передать эти полномочия действующему лидеру республики Касым-Жомарту Токаеву. Полномочия председателя Совета безопасности Назарбаев передал президенту 5 января — в период массовых беспорядков в стране.