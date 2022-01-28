Младенец погиб в ДТП с такси и грузовиком в Свердловской области

Один ребенок и один взрослый погибли в результате столкновения такси и легкового автомобиля на автодороге Пермь–Екатеринбург. Еще двое детей получили травмы.

Авария произошла утром 28 января. По неустановленной причине водитель Chevrolet, который вез мать с тремя детьми в соседний регион, допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF. Автомобилист скончался на месте происшествия, пишет «ТагилСити.Ру». Сотрудники ГИБДД уточнили, что стаж вождения 49-летнего мужчины составлял 7 лет.

В момент аварии пассажиры находились на заднем сидении, они не были пристегнуты ремнями безопасности. Мать держала младшего ребенка на руках. Женщину, младенца, пятилетнюю девочку и девятилетнего мальчика доставили в больницу. Младенец скончался в медицинском учреждении.

В больнице уточнили, что женщина и девочка находятся в реанимации. Мальчика госпитализировали в отделение травматологии.

По предварительной версии, причиной ДТП могло стать переутомление водителя.