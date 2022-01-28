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Лукашенко заявил о жестоком отношении Польши к мигрантам

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 28 января заявил, что вскоре будут обнародованы новые подробности жесткого отношения Польши к мигрантам.

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«Эти мерзавцы организовали охоту на людей, которых они сами к себе позвали. Сотни, тысячи людей были расстреляны в лесах и зарыты», — сказал белорусский лидер.

По словам политика, именно Белоруссия во время миграционного кризиса проявила человеческие качества и помогла беженцам.

Сам миграционный кризис он назвал эффектом бумеранга от действий западных политиков на востоке.

«Никакие заборы не сдержат масштабных потоков мигрантов, и Белоруссия — всего лишь их перевалочный пункт», — заявил Лукашенко.

Также президент сказал, что Польша хотела захватить белорусского пограничника, чтобы «вытащить» из Белоруссии сбежавшего в республику польского солдата Эмиля Чечко, но Минск не допустит такого обмена.

«Чтобы вытащить этого бедного польского военнослужащего, поставили задачу военным полякам захватить нашего пограничника с целью обмена. Я предупредил наших пограничников: никакого обмена не будет. Не дай бог, мы допустим захват нашего военнослужащего, мало не покажется, в том числе и генералам», — сказал он.

В начале ноября 2021 года на границе Польши и Белоруссии обострилась ситуация с беженцами. Многочисленная группа мигрантов с Ближнего Востока, находившихся в Белоруссии, подошла к границе с Польшей в лесной полосе. Они резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к этим событиям.

2 декабря США, Канада, Великобритания и ЕС призвали Белоруссию прекратить «организацию незаконной миграции» через границы ЕС. В тот же день США ввели новый пакет санкций в отношении республики.

19 декабря сбежавший в Белоруссию польский солдат Эмиль Чечко рассказал про убийства польскими силовиками мигрантов. Он обвинил силовиков Польши в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров. Спустя два дня в Польше Чечко предъявили обвинение в дезертирстве, максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Польский военный попросил о политическом убежище в Белоруссии.

4 января 2022 года стало известно, что пограничная служба Польши заключила три соглашения о строительстве заграждения на границе с Белоруссией. Отмечалось, что работы будут завершены в конце июня. Длина стены составит 186 км.

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